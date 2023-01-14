التعليم تعلن مد الفترة الزمنية للدخول على منصة امتحانات الطلاب المصريين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 12:29 مساءً - بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد الفترة الزمنية المخصصة للدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، التي انطلقت اليوم السبت، حتى الساعة ٨ مساءًا بتوقيت كل دولة، وذلك طوال أيام الامتحانات.

وتؤكد الوزارة أن مد الفترة الزمنية للدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات يأتي حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في الخارج ومراعاة لفروق التوقيت بين مختلف الدول.