القوى العاملة: بروتوكول تعاون مع «المشروعات البترولية» فى التدريب المهنى

جدة - نرمين السيد - وقعت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، برتوكول تعاون مشترك فى مجال التدريب المهنى مع شركة المشروعات البترولية الاستشارات الفنية (شركة بتروجيت - حقل ظهر)، ويمثلها المهندس جابر فتة، مدير عام مشروع حقل ظهر.





يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنفيذ استراتيجية الوزارة التى تهدف تأهيل الأيدى العاملة بالتدريب المهنى التحويلى وإكسابهم المهارات الفنية والتقنية اللازمة للمنافسة فى سوق العمل ومواجهة متطلباته.

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرى القوى العاملة ببورسعيد، فى تقريره للوزارة أن البرتوكول تضمن تدريب الشباب على مجموعة من المهن التى تحتاج إليها الشركة فى مشروعاتها المختلفة، وأن يكون التدريب بنظام الساعات المعتمدة وأن يتقاضى المتدرب مبلغ 30 جنيها عن كل يوم تدريبى تتحملها الشركة وأن يمنح المتدرب الذى يجتاز الاختبارات شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة بعد انتهاء مدة التدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه قام بتوقيع البروتوكول من جانب الشركة المهندس عاطف السيد، مدير عام مساعد لمشروع حقل ظهر، بحضور محمود السقا، وكيل المديرية، ومنار العوضى، مدير إدارة التدريب المهنى، وحنان سليمان، مدير الحسابات، ووسام محمد مدير إدارة بحوث العمالة، ومحمد سامح، مدير عام مساعد الموارد البشرية بالشركة.

وتفقد مدير المديرية والوفد المرافق مدرسة ورش بتروجيت حيث بدأ التطبيق الفعلى للبروتوكول بالتحاق عدد 15 متدربا من الشباب على مهنة برادة المواسير بنظام الساعات المعتمدة وتبلغ مدة البرنامج التدريبى 620 ساعة تدريبية.