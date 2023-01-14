مدبولى من شمال سيناء: توجيهات محددة من الرئيس لتنمية المحافظة

جدة - نرمين السيد - يرافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلميّ، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وهشام الخولى، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة المهمة التى يقوم بها للبقعة الغالية من أرض مصر، تأتى فى إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة التى يتم تنفيذها على أرض الفيروز، ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التى يتولاها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: لدينا توجيهات محددة من الرئيس لتنمية سيناء وبأن يكون هناك مسار تنموى متطور ومتكامل يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لهذه الأرض الغالية، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة فى كل ربوع مصر، وذلك من خلال تكاتف جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء بالكامل وتطهيرها من دنس الإرهاب الغاشم، وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة فى إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازى مع الحرب على الإرهاب؛ حيث تشهد أرض سيناء حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة ومنها إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء.

كما أكد المحافظ أن مدينة العريش تشهد تغييرا ملحوظا بعد أن عاد لها الأمن والاستقرار بفضل الجهد المضنى الذى بذلته القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة فى القضاء على العناصر الإرهابية، موضحا أن المحافظة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية ببذل قصارى الجهود الممكنة لإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها، وتيسير سبل الحياة للمواطنين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالمحافظة بتفقد مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أن المدينة تقام على مساحة تصل إلى أكثر من 535 فدانا على الطريق الدولى العريش - رفح عند منطقة الوفاق، وتفصلها مسافة 45 كيلومتراً عن مدينة العريش، وتحتوى مدينة رفح الجديدة على 626 عمارة سكنية، تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية، بإجمالى 10016 وحدة سكنية، وتصل مساحة الوحدة السكنية إلى 120م2، وكذا 400 بيت بدوى مكون من دور واحد، على مساحة إجمالية بالفناء تصل إلى 300 متر مربع لكل بيت، علاوة على منطقة خدمات مركزية، وأخرى فرعية، بها نقطتا شرطة ومطافئ، ومكتب بريد وسنترال، ومخبز، ومحلات تجارية، وسوق تجاريّة، ومدرسة تعليم أساسى، ومسجد، فضلا عن حضانتين للأطفال.

وأوضح المسؤولون أنه تم الانتهاء من 84 عمارة كمرحلة عاجلة فى رفح الجديدة بها دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة بإجمالى 1344 وحدة سكنية، وذلك من المرحلة الأولى من المشروع التى تشمل تنفيذ 272 عمارة بإجمالى 4352 وحدة سكنية.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بالوحدات السكنية العاجلة بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، وجار الانتهاء من تشطيبات بعض الأعمال لعدد من العمارات، وتوصيل المرافق لها من مياه وكهرباء وصرف صحى، فيما يتبقى 188 عمارة تضم 2008 وحدات سكنية، جار العمل بها فى مراحل مختلفة، وذلك بمعدلات إنجاز متقدمة، وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لأعمال المبانى الخدمية، تم التأكيد أنه تم الانتهاء من تشطيب تلك المبانى بنسبة إنجاز تصل إلى 98%، ويتبقى توصيل المرافق للمبانى؛ تمهيدا للتشغيل التجريبى، ثم دخولها حيز التشغيل الفعلى.

وحول موقف المرافق الداخلية للمرحلة الأولى من مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من شبكات المرافق الرئيسية لعدد من مواقع العمارات منتهية التشطيب، وجار استكمال أعمال المرافق لباقى العمارات تباعا، بجانب استكمال مد شبكة الاتصالات للعمارات منتهية التشطيب.