التنمية المحلية: 170 مليون جنيه مبيعات «سند الخير»

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة العام الماضى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مما يسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات وتوفير السلع التى يحتاجها المواطنون بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية.





ووجه الوزير بتكثيف تواجد عربات المبادرة فى المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، لافتا إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وفى هذا السياق، تلقى الوزير تقريراً عن متابعة مبادرة "سند الخير" منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى مارس الماضى وحتى نهاية الأسبوع الحالى، وهو الأسبوع رقم 39 من المبادرة، حيث نجحت المبادرة فى تحقيق مبيعات تقدر بأكثر من 170 مليون جنيه، وتمكنت من توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والوصول إلى المواطنين فى الأحياء الشعبية والقرى، ومواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن البسيط فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأكد آمنة أن الإقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من خلال المبادرة فى أسبوعها الـ39، حيث بلغ حجم المبيعات فيه إلى ما يقرب 5 ملايين جنيه، وعرضت سيارات المبادرة والتى تعتبر منافذ بيع متنقلة، 37 نوعاً من السلع للمواطنين تتضمن (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت...)، لافتاً إلى أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم والمواد التموينية (البقالة) خلال هذا الأسبوع.

وأشار آمنة إلى أن المبادرة شملت 12 محافظة فى أسبوعها الـ39 وهى (القاهرة - الجيزة - بنى سويف - أسيوط - قنا – الغربية - أسوان - الدقهلية - الإسماعيلية - المنيا - الأقصر - كفر الشيخ)، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 69 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية إلى 40 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و6 سيارات بمحافظة كفر الشيخ، و5 سيارات فى كل من محافظتى أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات فى كل من محافظتى المنيا وقنا، و3 سيارات فى محافظة أسوان، وسيارة واحدة فى كل من محافظتى الأقصر والغربية، موضحاً أنه يتم التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات للتعاون مع منسقى المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها فى توفير مستلزمات المواطنين.

وأوضح أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقى المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خصوصا الأكثر احتياجاً، موجهاً بتكثيف واستمرار مبادرة "سند الخير" إضافة إلى المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية الفترة المقبلة استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك، مع الإلتزام بوجود عروض حقيقية وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة حققت خلال النصف الأول من شهر رمضان بالعام الماضى مبيعات تجاوزت 18 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالى، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة "سند الخير" فى التوقيتات المحددة للقافلة فى كل محافظة.