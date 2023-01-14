محافظ القاهرة يفتتح منفذا جديدا لـ«أهلا رمضان» (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منفذا جديدا من منافذ "أهلا رمضان"، بشارع 9 بالمقطم، ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كل أنحاء العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.





ويضم منفذ "أهلا رمضان" كل السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، خصوصا فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كل الأحياء، خصوصا المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.

وأكد عبد العال أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكل مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع فى أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحملات أسفرت اليوم عن ضبط 89 مخالفة من بينها نقص فى وزن الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار أو وضوح تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وتلقى منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق.

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.