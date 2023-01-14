القصير: قطاع الزراعة أحد أهم الركائز فى اقتصاديات الدول

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد، الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الأضلاع معاً.





جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى للتنمية المستدامة بنسخته الثالثة، والذى تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 12 يناير إلى 15 يناير الجارى، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى، والهجرة، وعدد من قيادات اكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدنى.

وثمن القصير أهمية عقد مثل هذه الفعاليات نظراً لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى لتأثيرات الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا إلى أن جميعها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها، لافتا إلى أنه ما يعمق من تأثيرات هذه الأزمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.

وأضاف أن ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مصاف الدول التى تعانى من الفقر المائى، مشيرا إلى أن التفتت الحيازى يعتبر عائق رئيسى لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهى مسؤولية مشتركة لنا جميعاً. وذلك لتحقيق درجة آمنة من الاكتفاء الذاتى خصوصا من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة أن بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتى يجب أن يتم توضيحها، حيث إن مفهوم الاكتفاء الذاتى ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبنى مفهوم الاكتفاء الذاتى النسبى وهو المنهج الذى تتبعه معظم الدول والذى يعنى قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتى المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

وأشار القصير إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

وأكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية، حيث وضعت الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه العملاقة وإضافة مزيد من الأراضى المستصلحة للرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسى وزيادة السعات التخزينية للحبوب وغيرها من الإجراءات التى مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.

وشدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لا بد أن تكون ذات أولوية فى العمل من خلالها والتى سيكون لها مردودات تنموية كبيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى المستوى القومى وهى مشروعات تطوير وتحديث منظومة الرى فى الأراضى القديمة للوادى والدلتا، ومبادرات زيادة الإنتاج الزراعى من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح ومشروعات تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب حيث تشتهر محافظات الصعيد بزراعة القصب خصوصا أن محافظة الأقصر تزرع حوالى 50% من أراضيها بقصب السكر، حيث يمكن لمؤسسات العمل الأهلى التنموى أن يكون لها دور كبير فى تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من مؤسسات الدولة المعنية.