طوارئ فى الإسكندرية بسبب «أنواء الفيضة الكبرى»

جدة - نرمين السيد - واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى جميع الاستعدادات، وجرى الدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكمها. وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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