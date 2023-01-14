محافظ الإسكندرية: تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائى

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام سير امتحانات صفوف التعليم الأساسى فى موعدها اليوم، السبت، دون تأجيل لها، باستثناء امتحانات الصف السادس الابتدائى التى تم تعطيلها اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية.





ووجه الشريف، فى بيان اليوم، بنشر تمركزات سيارات الصرف الصحى والجهات المختصة بجوار جميع لجان الامتحانات. وذكر بيان لمحافظة الإسكندرية، أن سبب عدم تأجيل امتحانات الصف الأول الإعدادى، والتعليم الفنى هو عدم وجود موعد بديل للامتحانات أما سبب عدم تأجيل الصف الأول الثانوى هو الارتباط بمنصة وزارة التربية والتعليم، وبخصوص امتحانات غدا، الأحد، سيتم النظر فيها مساء اليوم السبت. يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لأمطار متواصلة منذ 3 أيام تزامنا مع بدء نوة "أنواء الفيضة الكبيرة" والتى تستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار شديدة.

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