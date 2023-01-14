ريم البارودى تتقبل العزاء فى والدها اليوم بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 09:30 صباحاً - تتقبل الفنانة ريم البارودي واجب العزاء فى رحيل والدها اليوم السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الصديق بمساكن شيراتون فى مصر الجديدة.

وكانت ريم الباردوى شيعت مع أفراد عائلتها وأصدقائها جثمان والدها إلى مثواه الأخير، بعدما أدت صلاة الجنازة على الجثمان أول أمس الخميس فى مسجد السلام بمدينة نصر، كما شارك فى الجنازة النجمة زينة والفنانة عبير منير.

وظهرت ملامح الحزن والتأثرعلى وجه النجمة ريم البارودى بعد صلاة الجنازة وخلال تشييع جثمان والدها ودخلت فى نوبة بكاء بعد صلاة الجنازة.

ورحل والد ريم البارودى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.