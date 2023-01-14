تفقد السيسى أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم) ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد، أمس الجمعة، أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى تصريحه بأن الرئيس السيسى شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، بما فى ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة؛ حفاظا على سلامة المواطنين.

وتحت عنوان (غدا.. بدء التسجيل الإلكترونى لامتحانات الثانوية) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى (2022/ 2023)، غدًا الأحد وحتى الثلاثاء الموافق 28 فبراير المقبل.

ونقلت الصحيفة عن بيان الوزارة أنه سيتاح فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكترونى الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى: (من هنا)، علمًا بأنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى: (من هنا).

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى (2023/2022) يوم 10 يونيو القادم، وتستمر لمدة شهر كامل.

فيما ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) - تحت عنوان (مصر تستعد لاستضافة مرکز دولى لتوزيع الحبوب) - أن مصر أعلنت استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولى لاستضافة مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية ودعمها لأهداف مجموعة العمل الزراعية التابعة لمجموعة العشرين، من أجل صياغة خريطة طريق للأمن الغذائى والزراعة الذكية مناخية.

ونقلت الصحيفة كلمة وزیر الخارجية سامح شكرى - خلال الاجتماع الوزارى لمؤتمر (صوت الجنوب) تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين أمس - والتى أكد خلالها ضرورة تبنى نهج شامل للتعامل مع التحديات التى تواجه دول الجنوب جراء الأزمات المتلاحقة، بما فى ذلك جائحة "كورونا" وأزمات سلاسل الإمداد والأمن الغذائى والتغير المناخى والتوصل لحلول مشتركة وفعالة، وأشار إلى أهمية مجموعة العشرين فى توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادى الدولى للاستجابة بصورة فعالة وفى توقيت مناسب لتلك التحديات.

وأعرب شكرى عن التزام مصر بالانخراط البناء فى النقاشات والمبادرات، التى سيتم طرحها فى إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة واستعرض بعض الأولويات والأفكار، التى قد تسهم فى نقاشات المجموعة فى هذا الشأن.. مشيرا إلى أهمية أن تأخذ المجموعة زمام المبادرة فى إلزام شركاء التنمية بتقديم الدعم اللازم لدول الجنوب من أجل التعافى على المدى القريب والتعامل مع احتياجاتهم التنموية على المدى البعيد، مستعرضا الدور الذى لعبته مصر مؤخرًا فى الدفع بالتزامات قوية وغير مسبوقة فى إطار مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وعالميا وتحت عنوان (روسيا تؤكد السيطرة على "سوليدار" الاستراتيجية.. وقطع الإمدادات عن "باخموت").. ذكرت (الأهرام) أن الجيش الروسى أعلن، أمس، ما وصفه بـ "تحرير" مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، موثقًا أول نصر استراتيجى على الأرض، بعد سلسلة تراجعات ميدانية شهدتها الأشهر الأخيرة‪.

ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة الدفاع الروسية بأنه تم مساء أمس الأول استكمال تحرير مدينة سوليدار، وهذا مهم لمواصلة العمليات الهجومية فى منطقة دونيتسك‪.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية، أن فرض السيطرة على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية فى مدينة (باخموت)، الواقعة فى الجنوب الغربى منها، ومن ثم محاصرة القوات الأوكرانية المتبقية هناك‪. ‬

وأشارت إلى أداء وحدات القوات المحمولة جوًا، التى قامت بمناورة سرية، وشنت دون توقف هجوما ناجحا على المواقع الأوكرانية، لتتمكن من السيطرة على المرتفعات، وإغلاق المدينة من الجانبين الشمالى والجنوبي‪.