جلسة مباحثات ومؤتمر صحفى لوزير الخارجية ونظيره الصينى.. غدا

جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، غدا الأحد، نظيره الصينى تشين قانغ بمقر وزارة الخارجية.



جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، غدا الأحد، نظيره الصينى تشين قانغ بمقر وزارة الخارجية. ومن المقرر أن يعقد الوزيران، جلسة مباحثات مشتركة، ثم مؤتمر صحفى يتحدثان خلاله إلى وسائل الإعلام.

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