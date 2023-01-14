عضو التحالف الوطنى: مبادرة «خيرك سابق» تشمل مساعدات من جميع الكيانات

جدة - نرمين السيد - وأكد طارق حسن خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التحالف أطلق مبادرة "خيرك سابق" لدعم 5 ملايين أسرة، موضحًا أن المبادرة تشمل عدة مساعدات من جميع الكيانات المتواجدة بالتحالف والتى تشمل كروت الخير، وكراتين مواد غذائية، والوجبات الساخنة.

وقال إن الحملة بدأت بـ 30 ألف كارت، والذى يتيح للمستفيد أن يختار ما يريده من المجمعات الاستهلاكية، كما أن التحالف قام بتوزيع كراتين غذائية والتى بدأت مع حملة الشتاء، ويتم توزيعها طوال العام ولكن يتم تكثيف الجهود خلال الشتاء، لتوفير جميع المواد الغذائية للمستفيد وأسرته، كما نقدم الوجبات الساخنة والتى بدأناها منذ شهر أكتوبر الماضى.

وفى وقت سابق، قال أحمد لبيب عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن مبادرة خيرك سابق التى أطلقها التحالف الوطنى يتم تنفيذها عبر عدة طرق لتقديم المساعدات الغذائية للأسرة، متابعا: نستهدف 5 ملايين أسرة خلال هذا العام، وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم توزيع كارت الخير لتوفير المساعدات للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة خيرك سابق.

وتابع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف قواعد البيانات للأسر المسجلة فى قاعدة بيانات بجميع الجمعيات المنضوية تحت التحالف، وسيتم إرسال المساعدات لبيوت الأسرة الأكثر احتياجا عبر المتطوعين فى التحالف الوطنى.