بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الابتدائية الأزهرية اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكد قطاع المعاهد الأزهرية - فى بيان اليوم - على أنه ستكون أسئلة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات للطلاب، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.
وستبدأ إجازة نصف العام للأزهر 2023 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث ستبدأ من 28 يناير وتستمر حتى 9 فبراير 2023، حسب الخريطة الزمنية التى حددها قطاع المعاهد الأزهرية.
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