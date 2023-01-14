البابا تواضروس يكلف الأنبا ماركوس أسقف دمياط برئاسة تحرير مجلة الكرازة

جدة - نرمين السيد - كلف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس برئاسة تحرير مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وجاء ذلك بعد أن طلب الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا الاكتفاء برئاسة تحرير المجلة لمدة عشر سنوات لإحداث طفرة جديدة فى الشكل والمضمون الكرازة أسسها البابا شنودة الثالث بعد رسامته أسقفا للتعليم فى الستينيات كمجلة شهرية للكلية الإكليريكية ثم حولها إلى مجلة الكنيسة الرسمية بعد رسمته بطريركا فى السبعينات.

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