وزير الأوقاف: استعدادات كاملة ومبكرة لكل شعائر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الاستعدادات تشمل صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف والدروس الدعوية والمقارئ والمسابقات القرآنية والابتهالات الدينية وإيفاد الأئمة والقراء لإحياء ليالى الشهر الفضيل بمختلف دول العالم.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف، إن المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم ستنطلق فى الرابع من فبراير 2023م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه ستكون مسابقة فريدة وغير مسبوقة سواء من حيث عدد أفرعها، أم عدد الدول المشاركة، أم من حيث أعداد المشاركين، أم من حيث البرامج المصاحبة لها.