جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الاستعدادات تشمل صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف والدروس الدعوية والمقارئ والمسابقات القرآنية والابتهالات الدينية وإيفاد الأئمة والقراء لإحياء ليالى الشهر الفضيل بمختلف دول العالم.
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف، إن المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم ستنطلق فى الرابع من فبراير 2023م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه ستكون مسابقة فريدة وغير مسبوقة سواء من حيث عدد أفرعها، أم عدد الدول المشاركة، أم من حيث أعداد المشاركين، أم من حيث البرامج المصاحبة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: استعدادات كاملة ومبكرة لكل شعائر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.