الشرقية.. طرح 3500 كرتونة مواد غذائية للبيع للمواطنين بنصف الثمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة -فى بيان لها اليوم الجمعة- أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتصديا لارتفاع الأسعار.

وأوضح المحافظ، أن رؤساء مراكز منيا القمح - بلبيس - أبو حماد - القرين، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر قاموا بعرض وبيع 3500 كرتونة معبأة بمواد غذائية وبيعها للمواطنين بسعر "75" جنيها للكرتونة الواحدة، وتواجدت السيارات المحملة بالكراتين أمام مجالس المدن لتوزيعها على المواطنين تحت إشراف ومتابعة نواب رؤساء المراكز للتأكد من حصول كل مواطن على كرتونة واحده لضمان عدالة التوزيع.

وفى سياق متصل، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، بتوزيع لحوم على 125 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمركز أبوكبير بالمحافظة.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم، مشيدا بمشاركة الجمعيات الخيرية والتى نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية منها تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة الشرائح غير القادرة بالمحافظة من مرضى القلب والعيون بإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من حقائب رمضان وأغطية الشتاء ولحوم الأضاحى.