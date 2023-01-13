الأهلى يفوز على الزمالك 91 / 62 فى دورى السلة رجال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يناير 2023 10:28 مساءً - فاز فريق كرة سلة الأهلى رجال على نظيره الزمالك بنتيجة 91/62 فى الجولة الخامسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال بالمباراة التي أقيمت على صالة الزمالك بميت عقبة.

وسيطر الأحمر على مجريات اللقاء حيث انتهت الفترة الأولى 15/27، والثانية 48/23 بينما انتهت الثالثة 45/ 67 والرابعة 91/62.

وبذلك حقق الأهلى العلامة الكاملة والفوز فى المباريات الخمسة التى خاضها بينما تلقى الزمالك أول هزيمة له فى البطولة.

في سياق مغاير، اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من العودة لقائمة الفريق فى مباراة سموحة بكأس مصر، بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها وحرمته من مباريات الفريق الأخيرة.

وشارك طاهر محمد طاهر فى تدريبات الأهلي على مدار الأيام الماضية بعدما تعافى من الإصابة الى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن جزع فى الرباط الداخلي للركبة.

وبات طاهر محمد طاهر جاهزًا للمشاركة فى مباريات الأهلي وكان من الممكن دخوله قائمة مباراة المصري أمس، الخميس، بالدوري التى انتهت بالتعادل السلبي، لكن الجهاز الفني فضّل تأجيل الدفع باللاعب لحين جاهزيته بشكل تام.

ومن المتوقع دخول طاهر محمد طاهر قائمة مباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر، على أن يتم الدفع به احتياطياً أو أساسياً حسبما يرى الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.