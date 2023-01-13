جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز جهود حياة كريمة فى تبطين الترع ببنى سويف: ونجحت حياة كريمة، فى تبطين 615 كم بتكلفة زادت عن 1.528 مليار جنيه، فى حين تستهدف المبادرة 884.687 كم بتكلفة 2.415 مليار جنيه. وتخدم أعمال تبطين الترع فى بنى سويف 287 ألفا و229 فدانا من خلال 238 ترعة، كما يتم التوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. العمل مستمر فى تبطين ورفع كفاءة ترع بنى سويف (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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