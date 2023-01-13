إزالة حالة تعد بناء على الأرض الزراعية بمطوبس فى كفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس، برئاسة ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بإزالة مبانٍ مخالفة بلوك أبيض فى أرض الإصلاح بقرى الخريجين التابعة لقرية برنبال، وتمت الإزالة فى المهد بحضور محمود فوزى جاب، رئيس قرية برمبال، ومهندس المراقبة العامة للتعاونيات حاتم صبرى.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببذل أقصى الجهود لتحسين كل الخدمات للمواطنين فى مختلف المدن والأحياء والقرى خاصة ملف النظافة بمتابعة رفع القمامة من الشوارع العامة والفرعية والطرق بين القرى أو التى تربط القرى بالمراكز والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة والتصدى للإشغالات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضارى. من جهته، تابع قلين فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال إصلاح ماسورة المياه أمام النقطة الثابتة بطريق عين الحياة التابعة لقرية المنشأة الكبرى، وتابع رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كل الامكانيات، وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانيا.

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