"خيرك سابق".. التحالف الوطنى يطلق أكبر مبادرة إطعام لدعم 5 ملايين أسرة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يناير 2023 09:30 مساءً - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية ومواجهة آثار الأزمة العالمية، أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق"، لتقديم الدعم الغذائى لـ 5 ملايين أسرة على مدار العام.

التحالف أكد فى بيان له أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التى تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتم التخطيط لها لتنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاثة:

أولها: توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيهوحد أقصى 500 جنيه، من خلال منافذ متعددة سيتم الإعلان عنها تباعًا.

ثانيها: توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطنى.

ثالثها: توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات مصر.