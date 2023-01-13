أسامة الأزهري: تغريدة "إيلون ماسك" عن عظمة الحضارة المصرية تمثل اعترافا بعظمة وعبقرية الانسان المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يناير 2023 09:30 مساءً - أسامة الأزهري: المصري القديم كانت له قفزات هائلة ومحيرة في الإبداع

علق الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف على تغريدة إيلون ماسك مالك تويتر ، بعدما نشر مقطع فيديو لمعبد دندرة بالأقصر حيث قال " مصر القديمة كانت متوهجة".

وقال الدكتور أسامة الأزهري خلال حلقة اليوم من برنامجه "حامل المسك" والذي يتناول فيه مكونات الشخصية المصرية إن المخترع والصانع للتكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك " يقف مبهورا أمام إبداع الإنسان المصري مضيفا أن المصري أبدع في العمران وقفز فيه قفزات هائلة ظل هذا الإبداع مبهرا ومحيرا حتى جعل الملياردير إيلون ماسك يكتب عنه تغريدته.

وأشار الأزهري إلى أن "ماسك" اقتحم عالم الصناعة وأجبر وكالة ناسا على أن تتعاقد معه في البنية التي استخدمها في صواريخ الفضاء.

وأضاف": منذ أن نشر التغريدة وكل المواقع الإخبارية تناولتها ، مشيرا إلى أن ماسك كان قد خرج في 2020 وصرح أن الأهرامات بنتها كائنات من الفضاء.

قال الأزهري؛ وهذا الكلام عن الكائنات الفضائية نرفضه تماما؛ ويمثل عدوانا على عبقرية وحضارة النصريين القدماء؛ ووجهت معالي الوزيرة الدكتوره رانيا المشاط دعوة له بزيارة المتحف المصري والأهرامات الذي يثبت بما لايدع مجال للشك أن المصري هو الذي بنى الأهرامات وأبدع فيها .

وتابع : المصري المبدع مازالت دلالات ابداعه في العمران تستوقف "ايلون ماسك"حتى صبيحة اليوم ونريد أن نكون على هذا المستوى حتى تفتخر به أجيالنا.

وأكد الأزهري أن جدل " إيلون ماسك" حميد وفي صالحنا ولابد أن نعظم الاستفادة منه بهذه التغريدة لأنه نجح أن يعيد الحديث إلى الثقافة المصرية والحضارة المصرية العريقة حتى أصبح الحديث الشاغل لمئات الملايين حول العالم ، وأضم صوتي لصوت معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدعوة لـ"إيلون ماسك" لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة بالمتحف المصري الكبير.