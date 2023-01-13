أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الليلة

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ"، تكون متفاوتة الشدة قد تغزر فى بعض الأوقات.





كما توقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء باردة على جميع الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

فى حين، يسود البلاد غدا السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.