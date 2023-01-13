محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات على الأسواق.. وتحرير 50 مخالفة تموينية

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له، أن يجب أيضا إعلان الأسعار والفواتير للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
وتابع نور الدين، أنه وجه بمواجهة كل صور المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجارى، والتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين والصحة ومراقبة الأغذية والرخص والإشغالات والنظافة والبيئة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها.
وواصل أن محافظ كفر الشيخ، ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات شنتها بمراكز المحافظة، فى إطار جهود مجالس المدن ومديرية التموين والإدارات التموينية التابعة لها، برئاسة رؤساء مدن بيلا، الحامول، فوه، دسوق، بلطيم، البرلس، فوه، مطوبس، الرياض، البرلس، سيدى سالم، سيدى غازى، مسير، كفر الشيخ.
واستكمل أن المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، لذلك من بينها، محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة المقررة وشهادات صحية وعدم وجود فواتير ومنتجات مجهولة المصدر ونظافة وغيرها، وذلك لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين، وفرض الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب، فضلا عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها.
واختتم محافظ كفر الشيخ، أن السلع المضبوطة يتم بيعها بتسعيرة خارجية مغالاة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهول المصدر وآخرى ومنتهى الصلاحية، حيث يتم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة وإحالة المحاضر للنيابة.
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