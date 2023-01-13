انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى فى أسوان.. غدا

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عبدالكريم لطفى- فى بيان، اليوم الجمعة- إن المدارس جاهزة تماما لاستقبال الطلاب، وذلك بعد إتمام أعمال النظافة الشاملة وإعداد قوائم اللجان وتجهيز الكنترولات، والتأكد من صلاحية الكاميرات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم عقد سلسلة من الاجتماعات، سواء المباشرة أو عبر "الكونفرانس الافتراضى"، بجميع المعنيين بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى؛ للتأكيد على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ التعليمات الخاصة بطريقة إدارة الامتحانات، وفقا للكتاب الدورى الصادر فى نوفمبر الماضى.

وأوضح أن الامتحانات ستكون 85% بنظام الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، وتم التنبيه على لجان النظام والمراقبة التى تم تشكيلها فى المدارس، بضرورة الالتزام ببدء الامتحان الورقى فى نفس توقيت الامتحان الإلكترونى، وفقا للجدول المعلن.

وأكد أن المديرية ممثلة فى مركز التطوير ستقوم بتوفير فريق الدعم من "أخصائى التطوير التكنولوجى" بكل مدرسة لمساعدة الطلاب على دخول المنصة وحل أى مشكلة تواجه الطالب، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه فيما يخص طباعة الامتحانات الورقية أو الجزء الورقى 15% للامتحانات الإلكترونية، تم التنبيه على المعنيين بضرورة وضوح ورقة الأسئلة، وأن تكون وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وبالنسبة لورقة المفاهيم الاسترشادية سيتم توزيعها على الطلاب.

يذكر أن جميع طلاب نقل الثانوى "منتظمون - خدمات - منازل - دمج - مكفوفون" بجميع المدارس "الرسمية - الرسمية لغات - الخاصة - المكفوفين- الرياضية" سيؤدون امتحانهم، غدا وبعد غد، أمام 66 مدرسة.