كراسة شروط حجز مشروع القطامية جاردينز بالقاهرة الجديدة.. التفاصيل كاملة (موعد الحجز وأسعار الوحدات ومساحتها)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يناير 2023 08:30 مساءً - حصلت صوت الأمة على كراسة شروط حجز مشروع القطامية جاردينز بالقاهرة الجديدة.

وأعلنت وزارة الإسكان، حجز مشروع القطامية جاردينز بالقاهرة الجديدة، يتضمن وحدات تتخطي ال20 ألف وحدة سكنيه بمختلف المدن الجديدة فى مشروعات دار مصر وجنه وسكن مصر .

يبدأ موعد حجز مشروع القطامية جاردينز بالقاهرة الجديدة الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

ويتضمن مشروع القطامية جاردينز 500 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و160 م2، بمدينة القاهرة الجديدة ، وهو أحد مشروعات الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويبلغ مبلغ جدية الحجز لمشروع القطامية جاردينز تبلغ 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.



سداد حجز مشروع القطامية جاردينز بالقاهرة الجديدة



سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.