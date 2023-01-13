فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج 21 يناير الجارى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه تقرر أن يكون إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين فى نفس اليوم النهائى للتقديم الذى يوافق 26 يناير الجارى، بعد الساعة 3 عصرا.
وأضاف: يبدأ تلقى طلبات الطعون يومى الأحد والإثنين 29 و30 يناير الجارى، لافتا إلى أنه تقرر أن يكون اجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 6 فبراير القادم، أما تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 12 فبراير القادم.
وتابع رئيس الجامعة، أنه سيتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين لاحقا بعد اجتماع لجنة البت فى الطعون، على أن تبدأ جميع الاجتماعات والمقابلات من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار إلى أن المجلس حدد أهم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة الجامعة وهى "السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل على الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى وبناء الشراكات، والمشاركة فى تطوير التعليم الجامعى".
يأتى ذلك إلى جانب بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية فى الخارج والجزاءات مع تقديم خطة كل مرشح لتطوير الجامعة.
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