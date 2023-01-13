الأنبا تيموثاوس يرأس اجتماع كهنة الزقازيق ومنيا القمح

جدة - نرمين السيد - بدأ اللقاء، بالقداس الإلهى، أعقبته كلمة ألقاها الأنبا تيموثاوس عن بركات التجسد الإلهى وأثره فى صنع السلام وعلى البشرية والتغيير وأثر ذلك على حياة الكاهن وخدمته"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

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