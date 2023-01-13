أمطار غزيرة على البحيرة وكفر الشيخ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الطقس

جدة - نرمين السيد - وشهدت مراكز ومدن محافظة البحيرة، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على مراكز ومدن المحافظة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، درجة الاستعداد؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وكثفت إدارة المرور حملاتها المرورية؛ لتأمين حركة السيارات والتحذير من السرعة الزائدة خاصة على الطرق "الصحراوى والزراعى والدولى الساحلى".

وتشهد مراكز ومدن المحافظة جهودا مكثفة لرفع آثار موجة الأمطار وحالة الطقس السيئ المستمرة، منذ صباح أمس، مع رفع التراكمات والتجمعات أولا بأول.

وكانت محافظة البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية، للتدخل الفورى ورفع تراكمات المياه على الفور.

وفى محافظة كفر الشيخ، شهدت مدن بلطيم ومصيف بلطيم والبرلس ومطوبس، اليوم، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، فى حين لم تشهد بقية المدن والقرى سقوط أمطار، واتسمت باستقرار حالة الطقس، وإشراق الشمس، والسماء الصافية.

ووجه المحافظ جمال نور الدين، رؤساء المدن وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديرية المعنية بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والاستعداد الكامل لانتشار المعدات الخاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالشوارع والأحياء المتأثرة بهطول الأمطار.

وأضاف المحافظ أن هناك تعليمات مشددة إلى كل رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاحتمالية سقوط أمطار، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحرى، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.

وأشار إلى أن المحافظة أنهت تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار، وصيانة جميع الشبكات والمحطات، إلى جانب هناك خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن والقرى المحلية، بتحديد أماكن تجمع المياه والدفع بسيارات من أجل كسح وشفط مياه الأمطار أولا بأول.

ومن جانبه، تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم هيثم عطية رفع مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كل مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحى لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم، والاستعداد والجاهزية لأى طوارئ قد تحدث.