افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية والاستهلاكية بنصر النوبة فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية افتتاح معرض أهلا رمضان، بمدينة نصر النوبة فى أسوان؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية.





وقال محافظ أسوان، فى بيان اليوم الجمعة، إن المعرض تم افتتاحه ضمن 5 معارض للسلع والمنتجات الغذائية بغرض التخفيف عن كاهل المواطن.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة نصر النوبة صابر حسين، أن المعرض افتتح بالتنسيق مع جمعية رعاية المرضى بقروى أبوسمبل والغرفة التجارية.

وأضاف أن المعرض يهدف إلى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبالجودة المناسبة.

وتابع أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، إلى جانب أنه سيستمر فى افتتاح المزيد من المعارض على مستوى المركز.

وواصل أن ذلك يأتى بناء على تعليمات المحافظ المتواصلة بمراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للأهالى والمواطنين وخاصة محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تكثيف الجهود لمحاربة الغلاء والحد من محاولات الاحتكار وجشع التجار بالأسواق المحلية.