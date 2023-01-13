عاجل- السيسى يتفقد أعمال التطوير الشاملة لهضبة المقطم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعمال التطوير الشاملة لهضبة المقطم.





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