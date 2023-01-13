لأولى وثانية ثانوى.. تنبيهات مهمة قبل امتحان منتصف العام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعقد الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات، امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، خلال الفترة بين 14 و26 يناير2023، بحسب توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وتجرى الامتحانات إلكترونيا من خلال أجهزة "التابلت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل نسبة 85% من الامتحان، وورقيا للإجابة على الأسئلة المقالية القصيرة، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، فيؤدوا اختباراتهم ورقيا بالكامل.

وتعقد الاختبارات على مستوى الإدارة التعليمية، ويضعها الموجهين الأوائل بكل إدارة، الذين يتولون أيضا إعداد ورقة مفاهيم تتضمن أبرز: القوانين، التعريفات، الخرائط، التى تحقق آلية الـOpen book، وتسمح للطلاب بالتركيز على فهم المنهج بعيدا عن الحفظ.