- 1/2
- 2/2
وتجرى الامتحانات إلكترونيا من خلال أجهزة "التابلت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل نسبة 85% من الامتحان، وورقيا للإجابة على الأسئلة المقالية القصيرة، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت، فيؤدوا اختباراتهم ورقيا بالكامل.
وتعقد الاختبارات على مستوى الإدارة التعليمية، ويضعها الموجهين الأوائل بكل إدارة، الذين يتولون أيضا إعداد ورقة مفاهيم تتضمن أبرز: القوانين، التعريفات، الخرائط، التى تحقق آلية الـOpen book، وتسمح للطلاب بالتركيز على فهم المنهج بعيدا عن الحفظ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأولى وثانية ثانوى.. تنبيهات مهمة قبل امتحان منتصف العام (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.