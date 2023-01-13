انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى سوهاج لإجراء الكشوف والعمليات الجراحية مجانا

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الجمعة، قافلة الأزهر الطبية إلى محافظة سوهاج بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لمدة أسبوع حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 20 يناير الجارى.





وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، إن القافلة تضم نخبةً متميزة من الكوادر الطبية بكليات ومستشفيات جامعة الأزهر.

يأتى ذلك إلى جانب عدد من الإداريين القائمين على القافلة، وذلك بناء على توجيهات شيخ الأزهر والخطة السنوية التى يعدها الأزهر لهذه القوافل.

وتابع: تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة سوهاج.

وواصل الدكتور صديق، أن القافلة تضم 22 طبيبًا من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ونواب فى كليات ومستشفيات جامعة الأزهر.

واستكمل أن تخصصات القوافل الطبية ستكون فى (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير) مع وجود معمل تحاليل متكامل مع القافلة، وكميات من الأدوية لتوزيعها بالمجان على الحالات المريضة.

ومن المقرر أن تقوم قافلة الأزهر بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مستشفيات قرية بلصفورة التابعة لمركز ومدينة سوهاج وقرية شطورة التابعة لمركز طهطا، مع عمل الفحوصات اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة بالمجان فى المستشفى العام بسوهاج، حسب الحالة وحسب التشخيص الطبى.

وتهدف القافلة إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتقديم الخدمات الطبية لهم وتوزيع الأدوية بالمجان والذهاب إليهم والتيسير عليهم، كما يقوم الإداريون بالقافلة بعمل البحوث الاجتماعية للحالات الأكثر احتياجًا لصرف مساعدات لهم.

يذكر أن القوافل الطبية بالأزهر تنطلق حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومتابعة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود.

يشرف على القوافل الطبية بالأزهر الدكتور محمود صديق، وذلك فى إطار دور الأزهر المجتمعى والإنسانى، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، مع إجراء البحوث الاجتماعية من قبل الباحثين بإدارة الحسابات الخاصة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.