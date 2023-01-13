بطريرك الكاثوليك يلتقى المشاركين فى المرحلة القارية لسينودس الأساقفة

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الجمعة، المشاركين فى المرحلة القارية لسينودس الأساقفة 2021 - 2024، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادى.





بدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها البطريرك، ثم قدمت وثيقة المرحلة القارية، أعقبها كلمة من نيافة الأنبا باخوم. تضمن اللقاء اجتماع المائدة المستديرة، للإجابة على أسئلة الوثيقة، بالإضافة إلى كلمة الأب البطريرك. يذكر أن سينودس الأساقفة 2021 - 2024 يأتى تحت شعار "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة".

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