متابعة تنفيذ حياة كريمة الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير 2023، والذى تضمن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.





وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن اجتماع مع وزير العدل لاستعراض مجموعة من الضوابط المتعلقة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال، ووجه بإنشاء خط ساخن لتلقى أى شكاوى ضد من يتعسف فى استخدام هذه السلطة.

كما تم عقد اجتماع لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، إلى جانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار، ومساعد الوزير للشؤون الفنية، لمتابعة جهود الوزارة فى ملفات العمل المختلفة مثل مستجدات تنفيذ المتحف المصرى الكبير، والموقف التنفيذى لاستراتيجية التطوير المؤسسى التى تتبعها الوزارة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى تلقى ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض تقرير من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة"، حيث تم زراعة أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالى الحالى وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة، كما عقد سيادته جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالى لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة، حيث قال إن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية فى الصومال، مؤكدا تضامن الدولة المصرية مع التحديات التى تواجه "مقديشيو"، فى حين شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة "الأوقاف والشؤون الدينية" بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من 2023 حتى 2026.

كما شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالى 2023-2026، وذلك بين وزارة "التعليم العالى والبحث العلمى المصرية" ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالى بجمهورية الصومال الفيدرالية، وكذلك شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "وزارة الثقافة" المصرية، ووزارة "الإعلام والثقافة والسياحة" بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية؛ وذلك لتعزيز التعاون الثقافى المشترك بين البلدين، فيما شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى المجال الإعلامى بين "الهيئة الوطنية للإعلام" و"وزارة الإعلام والثقافة والسياحة" بجمهورية الصومال الفيدرالية، بينما شهد سيادته مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك فى المجال الإعلامى، وذلك بين "الهيئة العامة للاستعلامات" المصرية و"وزارة الإعلام والثقافة والسياحة" بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

إلى جانب استعراض تقرير مفصل حول آخر المستجدات بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من 1-10 يناير الجارى ليصل إجمالى ما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر إلى 8.5 مليار دولار.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، خصوصا مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكذلك استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى لقاء مع وزيرة البيئة لمتابعة جهود الوزارة لحل مشكلات المستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار فى مصر، حيث أكد على الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التى توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة بيئة الاستثمار فى مصر، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن لقاء مع سفير جمهورية العراق لدى مصر.

وأعرب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة، والتأكيد على مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار فى العراق الشقيق، وكذلك لقاء مع سفير إيطاليا لدى مصر، حيث أكد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكذلك التنسيق إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الدولى أو فى الجوار الإقليمى والمتوسطى المشترك.