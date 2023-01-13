وزير الشباب والرياضة: محافظات الجمهورية تشهد حالة رواج على مستوى الأنشطة

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الشباب، خلال تصريحات له اليوم، أنه يحرص على تقديم مشروعات وأنشطة متنوعة تلبى احتياجات ومتطلبات الشباب والنشء، مع الاهتمام بالبرامج الهادفة لاكتشاف المواهب فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والرياضية وتقديم الدعم اللازم لها ورعايتها.

وأشاد أشرف صبحى، بنسبة المشاركة الكبيرة من النشء والشباب فى تلك المشروعات فى ضوء سعى الوزارة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامجها.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أشرف صبحى للمدينة الشبابية بالطود فى محافظة الأقصر، لمعاينة أعمال التطوير المنفذة بالمدينة بتكلفة تتجاوز 140 مليون جنيه على أرض الواقع، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشدد الدكتور أشرف صبحى، على أهمية المدن الشبابية التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات فى استضافة شباب مصر طوال العام المشاركين فى برامج الوزارة بما يساهم فى تعريفهم بمعالم مصر، ويعزز قيم الولاء والانتماء، فضلاً عن المساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، أنهت تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر، بسعة 550 فردا.

وتضم المدينة، مجمع حمامات سباحة، ومسرحًا، وملاعب خماسية، وملعبًا قانونيًا من النجيل الطبيعى، وملعب اكريليك متعدد الأغراض، وقاعات ورش عمل وتدريب، وقاعات أنشطة وصالة جيم وقاعة مؤتمرات.

وشهد وزير الشباب خلال جولته، مجموعة متنوعة من المشروعات والبرامج، التى تنفذها الإدارات المركزية المختلفة بوزارة الشباب والرياضة داخل المدينة الشبابية.

ومن ضمن المشروعات التى تفقدها الوزير مشروع "ألف بنت.. ألف حلم" لتعليم الفتيات مهارات كرة القدم، والمشروع القومى "ها أنا أحقق ذاتى" لرعاية الأيتام، والمشروع القومى لذوى الهمم، كما تفقد فرق الجوالة والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

كما افتتح معرضا للمنتجات الحرفية واليدوية، واطلع الوزير على مجموعة من معارض أندية الفتاة والمرأة، بجانب افتتاح جدارية برنامج الفنون التراثية، واختبارات مشروع وحدة ريحانة، وتفقد معرض أندية العلوم والمناخ والبيئة، والمخيم الكشفى وورشة المنتدى الثقافى وندوة للرواق الأزهرى.: تشهد حالة رواج على مستوى الأنشطة