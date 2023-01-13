تعاليم بولس الرسول فى رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس

جدة - نرمين السيد - حملت الرسالة موضوع "التعاليم الإيمانية والسلوكية فى رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. تكونت لجنة المناقشة من أ. د. القس بيشوى حلمى مشرفا ورئيسا، وأ. د. سعيد حكيم مناقشا، أ. د. عايدة نصيف، مناقشا. وفى ختام المناقشة منحت اللجنة درجة الماجستير للباحث بتقدير جيد جدا. حضر المناقشة الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

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