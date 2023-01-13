تنطلق غدا.. «تعليم القاهرة» تنهى استعداداتها لامتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - قال أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، إن المديرية أنهت جميع استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2022-2023 للصفين الأول والثانى الثانوى.





وبحسب الجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تنطلق الامتحانات غدا السبت 14-1-2023، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

وشدد موسى، على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، مشيرا إلى عقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجى بالإدارة، وفقا للكتاب الدورى رقم 49، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

وبالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، يتم امتحانهم بأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان سواء كان "أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية" فى وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، وفى حالة حدوث أى مشاكل تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

أما طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت، وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيا فى جميع المواد، ويكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكترونى، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

وفى سياق متصل أكد مدير المديرية، أن امتحانات طلاب الدمج التعليمى ستكون ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسى الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة، أتاحت لطلاب الصف الأول الثانوى الرغبة فى تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية، بحيث يتسلم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التى يرغب فى أدائها بعد أخذ إقرار كتابى من الطالب بذلك، كذلك فى حالة رغبة طالب الصف الثانى الثانوى تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية "أو العكس"، يتم تسليم الطالب امتحان ورقى لمواد الشعبة التى يرغب فى أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى منه بذلك ، على أن يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد إنتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وفى حالة حدوث عطل تقنى أثناء أداء الطالب الإمتحان الإلكترونى، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجى.

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة.

جدول امتحان الصف الأول الثانوى

جدول امتحان الصف الثانى الثانوى