أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد النور بقرية البنائين بتكلفة 2.75 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وأحمد عيسى القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم الجمعة، مسجد النور، بقرية البنائين، بتكلفة 2.75 مليون جنيه، بتوجيهات من المحافظ جمال نور الدين.





جاء ذلك بحضور عبد الرازق يونس عضو مجلس النواب، والشيخ عطا بسيونى وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، وعدد كبير من أهالى قرية البنائين ببلطيم. وقال الشيخ محمد يونس، فى بيان اليوم الجمعة، إنه المسجد افتتح على مساحة 650 مترا، بالجهود الذاتية، موجها الشكر لكل من ساهم فى إعمار وبناء المساجد. وأضاف وكيل الوزارة أن مساجد المحافظة التزمت جميعها بموضوع خطبة الجمعة تحت عنوان: "اغتنام عهد الشباب فى بناء الذات.. إتقان العبادة وإتقان العمل".: افتتاح مسجد النور بقرية البنائين بتكلفة 2.75 مليون جنيه

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