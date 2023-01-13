متحدث الكنيسة ينشر جزءا من حوار «دوت الخليج» مع البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - نشر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، الحوار الذى أجراه موقع دوت الخليج، مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ونشر بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.





وأبرز المتحدث فى مقطع الفيديو، تصريحات البابا تواضروس حول قانون الكنائس. وبين تأكيد البابا أنه كان هناك إصرار لدى الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2016 على إصدار قانون بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، وكانت هذه خطوة جيدة فى طريق المواطنة. اقرأ أيضا| البابا تواضروس لـ دوت الخليج : مصر أم الأوطان.. وستعبر أى أزمة (حوار)

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