الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، قد تمتد صباحا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.. فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 13

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 21 10

نخل 18 02

كاترين 15 01

الطور 21 09

طابا 20 11

شرم الشيخ 23 12

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 18 07

رأس غارب 21 12

الغردقة 22 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 21 13

شلاتين 25 17

حلايب 22 15

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 22 15

الفيوم 19 08

بنى سويف 19 08

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 22 10

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 22 10