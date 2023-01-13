التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. نشاط مكثف لمواجهة الأزمة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، جهود التحالف الوطنى، الذى يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها.

وأطلق الاتحاد مبادرات كثيرة لتقديم الخدمات إلى المواطنين الأكثر احتياجا، مثل مبادرتى «ستر وعافية» و«قطار الخير»، لتوزيع المواد الغذائية والبطاطين ضمن حملة «دفء الشتاء».

كما أقام التحالف، معارض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب غارمات، وقدم تمويلا للمشروعات متناهية الصغر، وساعد صغار المزارعين خلال مبادرة «ازرع»، ونفذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن، ورصد مليارى جنيه لاستهداف 250 ألف شخص بملف الإغاثة، وقدم خدمات لـ37 ألف طفل فى محور الوقاية، ووفر السكن لـ54 ألف مواطن تجديد منازل قائمة وإنشاء جديدة.