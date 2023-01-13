رجال أعمال فلسطينيون يعتزمون زيارة مصر لبحث تعزيز التبادل التجارى

جدة - نرمين السيد - استقبل محافظ الخليل، اللواء جبرين البكرى، السفير المصرى لدى فلسطين إيهاب سليمان، بحضور نائب المحافظ خالد دودين وعددا من كبار رجال الأعمال وممثلى ملتقى رجال الأعمال الفلسطينى فى الخليل.





وتناول المحافظ الفلسطينى آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى الخليل، مشيرا الى أهمية الموقف المصرى لمساندة ودعم الشعب الفلسطينى فى وجه الممارسات الإسرائيلية اليومية، سواء الإجرائية أو الأمنية، بحقه وحق الأرض الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها محاولات تهويد المسجد الإبراهيمى وقمع سكان الخليل لاسيما فى البلدة القديمة.

من ناحيته نوه السفير المصرى بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى العديد من المجالات، وأبرز موقف مصر التاريخى الداعم لفلسطين، مضيفا أن هذه الزيارة هى جزء من سلسلة زيارات للمحافظة لدفع التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات، ومشيدا بنجاح مدينة الخليل على المستوى الاقتصادى.

واجتمع السفير إيهاب سليمان، كذلك مع ممثلى ملتقى رجال الاعمال الفلسطينى، الذين كشفوا عن اعتزام بعضهم القيام بزيارة لمصر ضمن وفد من رجال أعمال الخليل، لبحث سبل تعزيز التبادل التجارى السلعى بين مصر ومدينة الخليل.

وجرى عقب الاجتماع تفقد بعض المصانع فى الخليل، من ضمنها مصنع للألبان وآخر للذهب.