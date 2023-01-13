قرعة كأس العالم للأندية.. ريال مدريد في طريق الأهلي بمونديال المغرب

ومن المنتظر أن يخوض النادى الأهلي مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الأربعاء 1 فبراير المقبل.

وتشير القرعة، التى أجريت اليوم، عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتي، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكي فى ربع النهائي.

جدول مباريات كاس العالم للاندية 2023

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتي برصيد 10 مرات، ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات.









إنجازات العرب فى كأس العالم للأندية

على الرغم من امتلاك الأهلى الرقم القياسى كأكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في المونديال إلا أن أكبر إنجاز عربى جاء من نصيب الرجاء المغربي والعين الإماراتي بعد الوصول لنهائي البطولة والحصول على الوصافة والمديالية الفضية في نسختي 2013 و2018 على الترتيب.

ويمتلك الأهلى رقما قياسيا آخر وهو أكثر الأندية العربية والأفريقية حصولا على الميداليات بالمونديال بعدما نجح الفريق في خطف الميدالية البرونزية 3 مرات في 2006 و2020 و2022.