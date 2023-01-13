قرعة كأس العالم للأندية.. سياتل الأمريكي يواجه الفائز من الأهلي وأوكلاند

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 يناير 2023 02:30 مساءً - وقع فريق الوداد البيضاوي المغربي فى مواجهة الهلال السعودي فى الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، فى القرعة المقامة حاليا فى أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط عاصمة المغرب، قبل البطولة التي تستضيفها المغرب من 1 فبراير وحتى 13 فبراير المقبل.

ويشارك الوداد بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا 2022، بجانب كونه فريق البلد المضيف، وبطل الدوري المغربي 2022 .

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأمريكي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينجو البرازيلي (أمريكا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتي برصيد 10 مرات، ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات.

إنجازات العرب فى كأس العالم للأندية

على الرغم من امتلاك الأهلى الرقم القياسى كأكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في المونديال إلا أن أكبر إنجاز عربى جاء من نصيب الرجاء المغربي والعين الإماراتي بعد الوصول لنهائي البطولة والحصول على الوصافة والمديالية الفضية في نسختي 2013 و2018 على الترتيب.

ويمتلك الأهلى رقما قياسيا آخر وهو أكثر الأندية العربية والأفريقية حصولا على الميداليات بالمونديال بعدما نجح الفريق في خطف الميدالية البرونزية 3 مرات في 2006 و2020 و2022.

وجاءت مشاركات الأندية العربية في كأس العالم للأندية كالتالي..

الأهلي المصري 8 مرات أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2022

الترجي التونسي 3 مرات أعوام 2011، 2018، 2019

الهلال السعودي عام 2019، 2021، 2022

الرجاء المغربي مرتين أعوام 2000 و2013

الجزيرة الإماراتي عام 2017، 2021

الوداد المغربي عام 2017، 2022

شباب الأهلي دبي الإماراتي عام 2009

الوحدة الإماراتي عام 2010

العين الإماراتي عام 2018

المغرب التطواني المغربي عام 2014

النصر السعودي عام 2000

الاتحاد السعودي عام 2005

النجم الساحلي التونسي عام 2007

وفاق سطيف الجزائري عام 2014

الدحيل القطري عام 2021