وزيرة التضامن: الدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه على التعليم منذ 2014

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والبنوك، والإعلاميين.

ونقلت وزيرة التضامن للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمنياته للمؤتمر السنوى للتنمية المستدامة فى نسخته الثالثة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، ومعارف مكتسبة، وتوصيات فعالة، ونتائج قابلة للتنفيذ وموثرة فى تحقيق التنمية المستدامة التى تطمح إليها جمهورية مصر العربية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

وقالت القباج إن مفاهيم التنمية المستدامة أصبحت واقعا ينبغى تطبيقه فهى السبيل الوحيد للحفاظ على مواردنا الطبيعية والبشرية والمعرفية، وهى تحتوى فى طياتها على حق الأجيال القادمة فى الحياة، لذلك يجب علينا العمل على توطينها فى السياسات والبرامج.

وأضافت أن الجميع تأكد أن التنمية الاقتصادية منفردة لا تضمن تحقيق الاستدامة، لذلك يجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والالتزام جميعا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية حتى نحافظ على الشعوب وعلى كوكب الأرض، فلم يعد هناك بديل، حيث إن التنمية المستدامة هى التى تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والوفاء بحقوقهم مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.

واستطردت القباح أنه من الضرورى أن يتم وضع رؤية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 نصب الأعين فى وقت تواجه فيه مصر والعالم أجمع تحديات جسام، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وإذ يتعين على الجميع التصدى لهذه التحديات والتغلب عليها من خلال تجميع الصفوف وتعزيز العمل المشترك، ومن خلال الحفاظ على وحدة مواقفنا بما يصون أمن المجتمع والصالح العام للشعب.

وأوضحت القباج أن الحكومة المصرية تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدنى، وهى علاقات تمتد جذورها فى أعماق التاريخ، ونمت بقوة خلال النصف الثانى من القرن العشرين وتعاظمت فى السنوات الأخيرة حتى أصبح المجتمع المدنى أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التى تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص فى علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.

وهنأت وزيرة التضامن، التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى مضى عاما واحدا على نشأته وحقق آثارا واسعة فى المجتمعات المحلية وفى التنمية، متمنية له التوفيق والنجاح، كما أشادت بجمعية الأورمان، بما لها من فكر وفعل، وحس شعبى وتنموى وسياسى، وبما لها من دور مؤثر وفعال فى المجتمع يهدف إلى التنمية الحقيقية، وبإنجازاتها فى مجالات عديدة تشمل القضاء على الجوع، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحى وتنمية المجتمعات المستدامة، كما حرصت على رعاية الأيتام، والتمكين الاقتصادى للنساء وغيرهن من الفئات القادرة على العمل.

وأشارت القباج إلى أن الدولة المصرية تبنت نموذجا للإصلاح الاقتصادى منذ مطلع عام 2015، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأزمات، واختبرت مصر خلال جائحة كوفيد 19، ونجحت فى التعامل مع الأزمة والعبور منها، وفيما يخص أهداف التنمية المستدامة، قامت مصر بتبنى البرامج الآتية: برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر، بما يشمل برامج الدعم النقدى التى زادت بنسبة 400%، والتوسع فى إتاحة الدعم الغذائى ودعم الخبز الذى زاد بحوالى 300%، وفى صكوك الأضاحى، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات والتأمينات بنسبة 57% تقريبا،هذا بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية التى تشمل 100 مليون صحة، وعلاج فيروس سى، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى فى حياة الطفل، والتوسع فى الاكتشاف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف على الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس.

وواصلت: امتد دعم الدولة لمجال التعليم فوجهت الدولة المصرية ما يزيد على 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع التعليم منذ عام 2014، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنة بالسنوات الثمان التى سبقتها وارتفع الإنفاق الحكومى السنوى الموجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 2014 إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه عام 2022، كما تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%.

وذكرت: أما فيما يخص الصرف الصحى والمياه النظيفة، فقط توسعت الدولة فى مشروعات توصيلات المياه وترميم المنازل ورفع كفاءتها بالإضافة إلى برامج القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وبرنامج سكن كريم، وبرنامج حياة كريمة، وبرامج تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الرى المستخدم فى الزراعة.

وذكرت وزيرة التضامن، أنه جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، وقد نجحت مصر فى استضافة وإدارة قمة المناخ CoP27 نجاحا مشهود له، رغم الظروف التى تواجهها فى تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخى، والأمن الغذائى وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلى عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثرا بتداعيات التغير المناخى.

ولفتت إلى أنه جرى إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتشريعات موازنة تحمى المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف، والتوسع فى التمكين الاقتصادى بزيادة حصة التمويل المخصص للتمكين الاقتصادى والسياسى لتصل إلى حوالى 200 مليار جنيه، كما زادت نسبة النساء فى مجلس الوزراء والمحافظين وفى المجالس النيابية، وصدور قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون الطفل، وقانون المسنين المرتقب صدوره لتأكيد المساواة وعدم التمييز ضد أى فئة من الفئات.

ونوهت بأن المخاطر والأزمات الاقتصادية والتى تلت تسببت فى تداعى اقتصاديات الدول العظمى، قد أثرت بقوة فى اقتصاديات الدول النامية، خاصة ذات الاختلالات الهيكلية التى لم تتحمل تراكم الأزمات واحدة تلو الأخرى.

وأطلقت القباج، عدة توصيات فى نهاية كلمتها تتلخص فى ضرورة المجتمع المدنى فى تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والالكترونية، وتعزيز سلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخى.

كما شددت على ضرورة التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة وبدمجها داخل ممارساته، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشراكات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبنى سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التى نعانى منها كافة.

وأكدت القباج ضرورة تعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والقطاع البحثى والاعلام هى حجر الزاوية فى هذا الاطار.

واستكملت التوصيات بضرورة الاستمرار فى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، هذا بالإضافة إلى أهمية دعم المزارعين والتوسع فى مشروعات الأمن الغذائى والاقتصاد الزراعى الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الرى، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الانشطة الزراعية، وتم التأكيد بقوة على الحد من النمو السكانى المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ على توازن النمو الاقتصادى مع النمو السكانى، والحرص على تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الانتاجى للمرأة نسبة إلى دورها الانجابى، والانتشار بعيادات الصحة الانجابية فى المناطق الريفية والنائية.

واختتمت القباج بضرورة تطبيق قوانين واجراءات حماية المستهلك، وحماية فئات الشعب المختلفة من جشع التجار، وعدم التهاون من التلاعب بالأسعار أو بجودة المنتج أو بامان وصحة المواطن، وحل مشكلات المستهلكين.