مصر تبحث تطوير منظومة إنتاج الأدوية واللقاحات مع «الصحة العالمية»

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة القصير، وممثلى عدد من الشركات العالمية، سبل التعاون فى تطوير منظومة إنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية.





ورحب الوزير بالحضور، وتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على مجهوداتها الدائمة فى دعم جهود الدولة فى إنتاج الأمصال والأدوية، واختيار مصر ضمن أول ست دول إفريقية فى نقل تكنولوجيا "mRNA" لإنتاج اللقاحات والأمصال، بما يضمن الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والتصدير لدول القارة الإفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة العمل على نقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة المثيلة لتكنولوجيا الـ "mRNA" فى إنتاج الأدوية ومثائل الأدوية، خاصة الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب اللقاحات والأمصال.

وأضاف عبدالغفار أنه تم التشاور حول التوسع فى نقل الخبرات فى تكنولوجيا التصنيع من خلال تدريب الكوادر البشرية على تقنية "mRNA"، وذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، بما يضمن دعم وبناء القدرات والإمكانيات وتعزيز الأمن الصحى للمواطنين.

ولفت إلى الاتفاق على تنظيم عدد من الاجتماعات المشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق آليات العمل، فضلا عن تنظيم زيارة من خبراء منظمة الصحة العالمية، لمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لمراجعة خطوط إنتاج الأمصال والمستحضرات الدوائية، وتقييم مراحل وإجراءات الإنتاج، للعمل على تطوير التقنيات المستخدمة.

ووجهت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الشكر لوزير الصحة والسكان، على مجهوداته الدائمة للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، مؤكدة تقديم كل سبل الدعم لجهود الدولة المصرية فى الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية.