شكرى يعلن استعداد مصر لاستضافة مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه فى إطار الدعوة الموجهة لمصر من الهند للمشاركة كضيف فى اجتماعات مجموعة العشرين، ألقى سامح شكرى وزير الخارجية كلمة مسجلة خلال الاجتماع الوزارى لمؤتمر "صوت الجنوب" تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.





وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير شكرى استهل كلمته بتوجيه الشكر للرئاسة الهندية على دعوتها لمصر للمشاركة فى فعاليات المجموعة خلال فترة رئاستها، منوهاً بالتحديات التى تواجه دول الجنوب جراء الأزمات المتلاحقة، بما فى ذلك جائحة كورونا وأزمات سلاسل الإمداد والأمن الغذائى والتغير المناخى، ومشيراً إلى ضرورة تبنى نهج شامل للتعامل مع تلك التحديات والتوصل لحلول مشتركة وفعالة.

كما أشار وزير الخارجية، إلى أهمية مجموعة العشرين فى توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادى الدولى للاستجابة بصورة فعالة وفى توقيت مناسب للتحديات التى تواجهها دول الجنوب، معربا عن التزام مصر بالانخراط البناء فى النقاشات والمبادرات التى سيتم طرحها فى إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكرى استعرض فى كلمته أيضا بعض الأولويات والأفكار التى قد تسهم فى نقاشات المجموعة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية أن تأخذ المجموعة زمام المبادرة فى إلزام شركاء التنمية بتقديم الدعم اللازم لدول الجنوب من أجل التعافى على المدى القريب والتعامل مع احتياجاتهم التنموية على المدى البعيد، مستعرضاً الدور الذى لعبته مصر مؤخراً فى الدفع بالتزامات قوية وغير مسبوقة فى إطار مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

كما شدد وزير الخارجية، على أهمية إدراك أن الوصول للطاقة لكافة الدول والتحول فى الطاقة لن يتحققا دون ضمان التمويل الكافى ونقل التكنولوجيا للدول النامية، منوهاً بإطلاق مصر للمنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد خلال مؤتمر المناخ، وما يمكن أن يوفره المنتدى من فرص تجارية بين الدول النامية والمتقدمة، ومعربا عن تطلع مصر لدعم مجموعة العشرين لأنشطة المنتدى.

وأعرب وزير الخارجية أيضاً، عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولى من أجل استضافة مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية، معرباً عن دعم مصر لأهداف مجموعة العمل الزراعية التابعة لمجموعة العشرين من أجل صياغة خريطة طريق للأمن الغذائى والزراعة الذكية مناخياً.