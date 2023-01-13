فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، أكدت الوزارة أنه سيتاح فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكترونى الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى: https://office365.emis.gov.eg/ وأشارت إلى أنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى: https://moe-register.emis.gov.eg/ جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022\2023 يوم 10 يونيو القادم ولمدة شهر كامل.

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