الصحف اللبنانية تبرز دعوة مصر والسعودية لإنهاء الفراغ الرئاسى بالبلاد

جدة - نرمين السيد - سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على البيان الختامى للاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والمملكة العربية السعودية على مستوى وزيرى الخارجية والذى عقد فى الرياض أمس الخميس، وركزت على الموقف المصرى السعودى المتعلق بالوضع فى لبنان.





وعنونت صحيفة (الجمهورية) صفحتها الأولى بمانشيت يقول: "الرياض والقاهرة تستعجلان انتخاب رئيس"، موضحة أن البيان الختامى للاجتماع تضمن موقفا مشتركا سعوديا ـ مصريا حول الوضع فى لبنان ضمن فقرة خاصة.

ونشرت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم نص الفقرة الخاصة بلبنان والتى شدد فيها الجانبان السعودى والمصرى على أهمية أمن لبنان واستقراره، بالإضافة إلى دعوة القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع فى إنهاء الفراغ الرئاسى واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبنانى فى الاستقرار السياسى والإصلاح الاقتصادى الذى يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التى واجهها لبنان فى السنوات الأخيرة.

وفى صفحتها الأولى، نشرت صحيفة (النهار) عنوانا رئيسيا يقول: "دعوة مصرية سعودية لإنهاء الفراغ"، معتبرة أن هذا الموقف هو تطور لافت بما يعكس إمكانية قيام تحرك عربى داعم ومنسق مع الجانب الفرنسى فى صدد أزمة الفراغ الرئاسى فى لبنان.

وتحت عنوان "السعودية ومصر لإنهاء الفراغ الرئاسى سريعا"، أبرزت صحيفة (الشرق) نص البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد حول اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى جاء فيه أن مصر والسعودية اتفقتا على أهمية الاستمرار فى تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.

ووفقا للصحيفة، كشف المتحدث باسم الخارجية عن أن المشاورات شهدت حوارا مستفيضا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات فى العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، لافتا إلى أن المشاورات تناولت تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية.

من ناحيتها، كتبت صحيفة (اللواء) عنوانا يقول: "السعودية ومصر للإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسى"، حيث ركزت الصحيفة على نص البيان الختامى للاجتماع وخصوصا ما يتعلق بالشأن اللبنانى.