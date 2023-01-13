الحكومة تنفي إلغاء الصف السادس الابتدائى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائى اعتباراً من العام الدراسى القادم 2023-2024.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى اعتباراً من العام الدراسى القادم 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أى تغيير سواءً فى مرحلة التعليم الأساسى أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تم تحديد نظام التقييم لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائى وحتى الثانى الثانوى العام، ليتضمن ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد وهى (الاختبار الأول ويستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية كل فصل دراسى ويكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثانى يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثانى من بداية كل فصل دراسى ويكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسى ويكون فى نهاية الفصل الدراسى.

ويستهدف قياس نواتج التعلم فى الفصل الدراسى بأكمله، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى فى اختبار الشهر الأول أو الثانى) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسى)، على أن يكون توزيع درجات الطالب فى كل مادة كالتالى: 80% درجة اختبار نهاية الفصل، و10% درجة امتحان الشهر، و 5 % على المواظبة "الانضباط"، و5% للسلوك.